Соцпартия: если уж землю продавать, то хотя бы прозрачно

Социалистическая партия Украины требует от власти сформировать Центральный земельный банк.

Об этом идет речь в заявлении Политисполкома СПУ, текст которого передан УНИАН.

“Социалисты требуют от власти немедленного формирования Центрального земельного банка со своими филиалами в каждой области, районе и представителями в каждом сельском совете”, - говорится в заявлении.

По убеждению социалистов, этот банк должен стать не финансовым учреждением, а государственной структурой, в которой концентрируются все сведения по каждому кусочку земли, с учетом его объективной стоимости.

“Если же нынешними правителями будет принято решение относительно продажи земли и если будет принят весь пакет законов относительно рынка земли (на что нужно, по меньшей мере, два года), то это должно делаться хотя бы прозрачно. Считаем, что законодательство о земле должно содержать реальные механизмы защиты крестьян от ограбления и обезземеливания”, - отмечается в документе.

В то же время СПУ заявляет, что Украина «не может и не готова пустить землю в свободную продажу, потому что это приведет к сплошному обезземеливанию крестьян, к их закабалению новейшими латифундистами».