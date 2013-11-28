В Черновцах над городским советом вывесили флаг ЕС (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, флаг вывесили согласно решению, принятому сегодня на сессии горсовета по требованию студенческого Евромайдана.

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Во время пленарного заседания выступил активист Евромайдана Тарас Прокоп, который предложил депутатам поддержать обращение, принятое студентами, митингующими на Центральной площади Черновцов, а также разместить над Ратушей флаг ЕС рядом с государственным.

В обращении студентов к депутатам Черновицкого городского совета, которое зачитал Прокоп, в частности, говорится о необходимости обратиться к руководству государства с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, поскольку решение правительства о приостановке работы над ассоциацией противоречит законам Украины.

Депутаты горсовета поддержали обращение к Президенту Украины, которое озвучил активист Евромайдана, убрав из текста слово «требуем». Вместо этого, в текст добавили выдержки из обращения, принятого 3 ноября во время празднования годовщины Буковинского вече в Черновцах.

Согласно утвержденной сессией редакции документа, которой располагает УНИАН, депутаты городского совета обращаются к Президенту с призывом приложить все усилия для подписания соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе и способствовать адаптации украинского законодательства к европейским стандартам. Кроме того, они также призывают европейскую сторону подписать упомянутое соглашение, и подать четкие сигналы Украине относительно перспектив полноправного членства.

Депутаты также выразили мнение, что принятие правительством Украины решения о приостановке работы по подписанию ассоциации противоречит Конституции и украинскому законодательству.

За данный текст обращения проголосовали 48 депутатов из 50 присутствующих в зале.

По информации УНИАН, подобные обращения приняты также Вижницким городским, Заставновским и Кицманским районными советами.