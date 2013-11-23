На Сумщине в приграничном селе подняли флаг Евросоюза
19:37, 23 ноября 2013Политика
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На Сумщине в селе Самотоевка Краснопольского района, находящегося рядом с украинско-российской границей, над зданием сельсовета подняли флаг Евросоюза.
Флаг подняли над сельсоветом / Фото: like.sumy.ua
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня вечером написал на своей странице в фейсбук депутат Сумского горсовета Александр Хоруженко.
«Ну что - пошла тяжелая артиллерия. Приграничное с Российской Федерацией село Краснопольского района Сумской области сегодня подняло флаг ЕС рядом с государственным. Пришла молодежь к председателю села с требованием поднять флаг и срочно. Так что есть шанс», - написал депутат.
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Как сообщал УНИАН, Хоруженко был инициатором принятия горсоветом решения об использовании в г. Сумы наровне с Государственным флагом Украины Флага ЕС. Подобное решение было прийнято впервые в Украине.
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