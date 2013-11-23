На Сумщине в приграничном селе подняли флаг Евросоюза

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня вечером написал на своей странице в фейсбук депутат Сумского горсовета Александр Хоруженко.

«Ну что - пошла тяжелая артиллерия. Приграничное с Российской Федерацией село Краснопольского района Сумской области сегодня подняло флаг ЕС рядом с государственным. Пришла молодежь к председателю села с требованием поднять флаг и срочно. Так что есть шанс», - написал депутат.

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Как сообщал УНИАН, Хоруженко был инициатором принятия горсоветом решения об использовании в г. Сумы наровне с Государственным флагом Украины Флага ЕС. Подобное решение было прийнято впервые в Украине.