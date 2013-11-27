На Буковине водитель сбил троих детей: одна девочка погибла

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Герцаевском районе Черновицкой области на автодороге сообщением Черновцы-Байраки в селе Большая Буда.

Легковой автомобиль наехал на несовершеннолетних пешеходов.

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Следственно-оперативная группа на месте ДТП установила, что в 14.30 водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, совершил наезд на троих учениц общеобразовательной школы села Большая Буда.

В результате ДТП одна девочка 2002 года рождения от полученных телесных повреждений умерла в карете скорой медицинской помощи. Двое других несовершеннолетних (2001 и 2002 годов рождения) с телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы.

За рулем автомобиля находился 18-летний местный житель.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 286, часть 2 УК. Ведется следствие.