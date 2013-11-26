Политолог рассказал, почему ЕС должен увеличить финпомощь Украине

Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Думаю, последние события вынудят европейцев нам помочь, в том числе финансово. Это должно быть не 600 миллионов евро, а серьезный разговор. К Украине нужно отнестись не как к бедному родственнику или соседу, а как к стране, которая имеет право быть в объединенной Европе», - сказал он.

Политолог считает, что украинцы имеют моральное право требовать не только ассоциированное членство, но и перспективу членства в ЕС.

«Безусловно, уступки были необходимы и до евромайдана, а теперь стало понятно, что они необходимы. Украинцы показали, что мы европейская страна, но мы нуждаемся в поддержке, чтобы процесс евроинтеграции был менее болезненным. Особенно на первых этапах создания зоны свободной торговли с Европейским союзом. Украинцы имеют моральное право требовать от ЕС в соглашении не только ассоциированное членство, но и перспективу членства в ЕС», - добавил он.

Напомним, что в воскресенье состоялся митинг против приостановки подготовки к подписанию Соглашения с ЕС. Акцию назвали Евромайданом.

Карасев заявлял, что оппозиция попыталась превратить Евромайдан в свое политическое шоу. По словам эксперта, несмотря на договоренность избегать на митинге партийной символики, оппозиция не выполнила свое обещание.