Закрытие шахты им. Засядько станет едва ли не Апокалипсисом?

Директор шахты им.Засядько Игорь ЕФРЕМОВ и городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО доказывают опасность закрытия этого предприятия. Об этом они заявили сегодня, выступая на встрече премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с трудовым коллективом этого предприятия, передает корреспондент УНИАН.

«Если закрыть шахту и прекратить все подземные работы, по оценкам профильных институтов, через год-два метан по песчанникам поднимется на поверхность и в подвалах домов возникнет угроза взрыва», - сказал И.ЕФРЕМОВ.

По его словам, «если говорить об экономических последствиях, государство лишиться трех миллионов тонн в год высококачественного коксующегося угля».

«Его нужно буде покупать за рубежом», - добавил директор шахты. Он подчеркнул, что закрытие предприятия лишит работы 10 тыс. непосредственно работающих на предприятии и еще 40 тыс. человек пострадают косвенно. Кроме того, пострадают социальные фонды из-за прекращения отчислений шахты, добавил он.

В свою очередь, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО добавил, что закрытие шахты лишит 50 млн.грн. ежегодных отчислений в городской бюджет, более 4 тысяч человек останутся без бытового угля.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, шахту нельзя необдуманно закрывать, как это сделали в Донецке с шахтой им.Горького. «Шахта им.Горького, которую необдуманно закрыли, сегодня ежедневно откачивает полторы тысячи кубометров воды, чтобы она не затопила горизонты других шахт. Шахта не ведет добычу угля, но превратилась в городскую водокачку», – отметил городской председатель.

Он подчеркнул, что к определению перспектив шахты нужно подходить осторожно и взвешенно, «с учетом заключения ученых, с учетом всех социальных последствий». «Проблемы шахты им.Засядько – это проблемы всего углепрома, и решать их нужно комплексно», - акцентировал городской председатель.