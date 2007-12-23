За смерть 171 шахтера владелец шахты получил шесть лет

Владелец китайской шахты и еще четверо топ-менеджеров признаны виновными во взрыве на угольном месторождении, который привел к смерти 171 рабочего. Суд счел, что они не выполняли свои обязанности, положенные по технике безопасности, передает агентство AFP. Владелец шахты был приговорен к шести годам заключения, остальные подсудимые - к срокам от трех с половиной до пяти лет.

Взрыв на шахте произошел 27 ноября 2005 года. По данным следствия, признаки опасности появились за несколько дней до взрыва, поэтому владельцы шахты могли его избежать. Владелец шахты был задержан сразу же после взрыва. Как отмечает BBC News, остается неясным, почему расследование заняло так много времени.

Китайские угольные шахты считаются одними из самых опасных в мире. Часто правила безопасности игнорируются из-за того, что постоянно растущей экономике страны необходим уголь. В течение прошлого года в Китае из-за несчастных случаев умерли 4,7 тысячи горняков, то есть приблизительно по 13 человек в день. AFP отмечает, что это только официальные цифры. По данным независимых источников, вполне вероятно, что в год умирает до 20 тысяч шахтеров.

Лента.ру