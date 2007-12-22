В Польше зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа
18:36, 22 декабря 2007Общество
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Очаг инфекции приведет к огромным потерям
В Польше зафиксирован очередной - восьмой - очаг птичьего гриппа в этом году. Как сообщила главный санитарный врач Польши Эва Лех, вирус был обнаружен в местечке Садлово Парцеле в Мазовецком воеводстве Польши.
По ее словам, новый очаг инфекции «приведет к огромным финансовым потерям». На ферме находится около 190 тысяч кур-несушек, которых придется уничтожить.
Первый случай птичьего гриппа в этом году был отмечен в Польше 1 декабря недалеко от города Плоцк (Мазовецкое воеводство). Тогда было обнаружено два очага опасного для человека вируса птичьего гриппа H5N1 на фермах по выращиванию индеек.
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