В Польше зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа

В Польше зафиксирован очередной - восьмой - очаг птичьего гриппа в этом году. Как сообщила главный санитарный врач Польши Эва Лех, вирус был обнаружен в местечке Садлово Парцеле в Мазовецком воеводстве Польши.

По ее словам, новый очаг инфекции «приведет к огромным финансовым потерям». На ферме находится около 190 тысяч кур-несушек, которых придется уничтожить.

Первый случай птичьего гриппа в этом году был отмечен в Польше 1 декабря недалеко от города Плоцк (Мазовецкое воеводство). Тогда было обнаружено два очага опасного для человека вируса птичьего гриппа H5N1 на фермах по выращиванию индеек.

Газета.ру