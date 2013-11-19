Гаишники на выезде из Конча-Заспы в упор не замечают нарушителей на элитных авто (видео)

В Украине инспекторы ГАИ не замечают элитных нарушителей, но останавливают бюджетные авто.

Милиционеры охотно штрафуют "Ланосы", "Таврии" и старенькие иномарки. Вместе с этим нарушителей на элитных авто инспекторы упор не замечают, говорится в программе "Гроші", пишет ТСН.ua

"Мерседесы" и дорогие джипы даже не сбрасывают скорость перед постом ГАИ.

Программа "Гроші" устроила собственный эксперимент, выбрав местом для его проведения пост ГАИ на выезде из Конча-Заспы.

Оказалось, что "простых смертных" инспекторы вылавливают даже с третьего ряда, а вот мажоров провожают взглядами.

Журналистов удивил случай, когда гаишники остановили "Мерседес", однако они сразу отпустили водителя дорогого авто, даже не проверив документы.

Почему инспекторы работают так избирательно, герои эксперимента рассказать отказались.