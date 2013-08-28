«Золотая» визитка начальника ГАИ за 200 долларов позволяет нарушать любые правила (видео)

Журналисты Гром TV сообщили, что смогли приобрести за 200 долларов настоящую визитку начальника Департамента ГАИ Украины Владимира Астапковича с его личной подписью. По их словам, купить ее оказалось непросто – на поиски у них ушло около месяца.

Сама визитка выполнена в виде золотой карточки, которая дает возможность нарушать безнаказанно любые правила дорожного движения, вплоть до езды пьяным за рулем. Эксперименты на дороге с превышением скорости в центре Киева показали, что карточка оказывает волшебное действие на инспекторов ГАИ. После ее предъявления инспектора отказываются составлять протоколы и сами подсказывают водителю, как объяснить тот факт, что от водителя несет алкоголем.

Сам Владимир Астапкович отказался давать комментарии по поводу продажи визиток с его личной подписью. После предъявления журналистами этой карточки дежурному Департамента ГАИ вышел заместитель Астапковича - Владимир Резников. Однако и он ничего внятного рассказать не смог.