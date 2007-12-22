«Студенческое братство» установило 6 палаток у здания штаба ЧФ РФ в Севастополе

20 активистов Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” сегодня утром в Севастополе установили 6 палаток у здания штаба Черноморского флота Российской Федерации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер этой организации Олег ЯЦЕНКО, таким образом „Студенческое братство” намерено провести “очередную общественную инспекцию выполнения со стороны ЧФ РФ украинско-российских соглашений от 1997 года относительно Черноморского флота, указать руководству российского флота на выявленные нами нарушения”. По информации О.ЯЦЕНКО, кроме палаток, активисты организации установили на воротах штаба два государственных флага Украины, которые, утверждает он, российские военнослужащие сразу же сняли, сломав при этом древка. „После этого, - сообщил О.ЯЦЕНКО, - мы обратились по телефону в севастопольскую милицию за защитой”. По его словам, то, как российские военнослужащие ломали флаги, снято на видеокамеру.

Как отметил лидер „Студенческого братства”, „в этот раз охрана штаба ЧФ РФ демонстрирует свою чрезвычайную боевую готовность: впервые в истории общественных инспекций со стороны „Студенческого братства” на объектах ЧФ РФ нас встретили в касках и бронежилетах, причем, непосредственно на территории города, на прилегающих к штабу улицах, а не на территории воинской части или закрытого гарнизона”. Кроме того, добавил О.ЯЦЕНКО, возле штаба поставили водомет и с десяток грузовиков. По его словам, подразделение милиции УМВД Украины в городе Севастополе уже прибыло на место события.

Также, по информации О.ЯЦЕНКО, группа активистов „Студенческого братства” установила на здании Управления гидрографии ЧФ РФ (неподалеку от штаба ЧФ РФ - УНИАН) табличку с надписью „Объект Министерства транспорта Украины”. „Пока еще никто ее не сорвал”, - сказал О.ЯЦЕНКО. Около 11.00 активисты „Студенческого братства” также сняли официальную табличку с этого учреждения.