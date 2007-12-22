Главный ГАИшник Украины уволился

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уволил Алексея КАЛИНСКОГО с должности начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил сам А.КАЛИНСКИЙ.

По словам А.КАЛИНСКОГО, вчера он написал рапорт на освобождение от должности. На уточняющий вопрос, что послужило причиной такого решения, экс-начальник ГАИ ответил: «Писал сам, никто моей рукой не водил, но была просьба нового министра».

А.КАЛИНСКИЙ также отметил, что решение это он принял спокойно, и не собирается в ответ на увольнение «сливать» внутреннюю информацию министерства – ведь, по его словам, Департамент ГАИ и раньше не скрывал информацию от СМИ.

При этом экс-начальник Департамента ГАИ отметил, что считает свою работу на этом посту плодотворной. Он также добавил, что доверие к ГАИ в последнее время значительно возросло – «пусть не настолько, как мы ожидали, но позитивная динамика есть».