Кинах: заявления про аудит старого правительства - во вред Украине

Экс-министр экономики, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что заявления относительно аудита решений предыдущего правительства могут повредить имиджу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, так А.КИНАХ прокомментировал сегодня журналистам слова первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА о незаконности выдачи лицензий и о некачественной приватизации.

«Такие заявления, пока нет выводов судебных органов и прочее, только в очередной раз формируют впечатление наших партнеров, что Украина не в состоянии правовыми средствами защищать как своих граждан, так и собственников, инвесторов», - сказал он.

По его мнению, в рамках интеграции в Европу Украина должна действовать на принципах верховенства права и равенства всех перед законом, «независимо от статуса, фамилии и политического цвета».

«Когда речь идет о выполнении условий законов Украины, либо в сфере приватизации, либо в использовании природных ресурсов, лицензирования, в принципе, верховенство права должно быть однозначным, чтобы не повредить имиджу государства», - сказал он.

А.КИНАХ также отметил, что не следует повторять ошибки 2005 года. «Я уверен, что нельзя повторять те серьезные ошибки, сделанные на предыдущих этапах, особенно в 2005 году, когда в одностороннем порядке правительство, государство изменяло условия деятельности инвесторов, когда началась охота, поиск врагов, ручное администрирование цен, и, как результат, мы потеряли в контексте доверия инвесторов возможности привлечения инвестиций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря А.ТУРЧИНОВ заявил, что в последнее время правительство Виктора ЯНУКОВИЧА принимало решения о предоставлении лицензий без конкурсов, фактически раздавало госимущество вместо его приватизации, много решений принималось с грифом "секретно". «Безусловно, эти вопросы мы не можем оставлять без внимания. Иначе далее говорить о каких-то честных принципиальных позициях, если они будут базироваться на незаконных решениях, невозможно", - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что "черного списка" предприятий, результаты приватизации которых будут пересмотрены, не будет.

19 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о необходимости проведения антикоррупционного аудита всех направлений деятельности предыдущего правительства.