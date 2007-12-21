Украинцы предпочитают блестящие бумажки

Нынешняя тенденция предполагает, что кредиты наличными начинают пользоваться все большим спросом среди украинцев. Об этом УНИАН сообщил старший аналитик ИФГ «Сократ» Роман ЛЫСЮК.

По его словам, «несмотря на то, что процентные ставки по этому виду займов чуть ли не в разы больше процентов за использование целевых кредитов (товары в кредит), украинцы предпочитают взять блестящие бумажки в руки, чем получить в руки товар». По прогнозам многих экспертов, в 2008 году кредиты наличными и целевые сравняются, а уже в 2009 - кредиты наличными потеснят целевые, сообщил Р.ЛЫСЮК.

В тоже время кредитные карточки останутся в лидерстве, потому что они предлагают намного более выгодные условия, добавил он.

По информации представителя ИФГ «Сократ», в Украине сегодня кредиты наличными выдают 20 финучреждений. Средняя эффективная ставка по кредитам наличными в гривне сроком на один год составляет 60% годовых, сказал он.

По мнению аналитика, причин для популярности кредитования наличными несколько. Во-первых, есть определенный слой населения (жители сел и районных центров), которые могут заполнить эту нишу. «Во-вторых, у украинцев еще, к сожалению, отсутствует культура сбережений и, соответственно, четкое понимание кредитования», - подчеркнул аналитик. Р.ЛЫСЮК сказал, что «люди берут кредиты, предпочитая при этом живые деньги, и не задумываются, как эти деньги они будут потом отдавать». Основное отличие кредитования наличными от выдачи кредитных карт состоит в том, что деньги выдаются сразу одной суммой, а кредитная карта позволяет получать средства только частями, отметил он.