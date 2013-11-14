Солнечная энергетика должна занять весомое место в энергосистеме Украины - ученый
Государство должно защищать национальных производителей оборудования для солнечной энергетики от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных компаний
Об этом заявил заместитель директора по научным вопросам Института возобновляемой энергетики НАН Украины Виктор Резцов.
"Необходимо защищать собственных производителей оборудования и компонентов, которые в Украине можно делать. Я имеют в виду, в первую очередь, фотобатареи, инверторную группу", - сказал он в интервью телеканалу БТБ.
Ученый считает, что Украина способна поэтапно добиться значительной локализации производства оборудования для возобновляемой энергетики. "Местную составляющую можно поэтапно увеличивать до 50% и более", - уверен Резцов.
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Зарубежные инвесторы, по его мнению, будут вкладывать средства не только в строительство солнечных электростанций в Украине, но и в обновление требующего переоснащения производства соответствующего оборудования.
"Здесь тоже могут быть интересные предложения для инвестора", - добавил Резцов.
Замдиректора института подчеркнул, что стоимость оборудования для солнечной энергетики продолжает снижаться, а след за ней и стоимость солнечной электроэнергии. Именно поэтому отечественное законодательства предусматривает поэтапное снижение "зеленых" тарифов на экологичную электроэнергию.
Отвечая на вопрос, сможет ли солнечная энергетика обеспечить значительную долю производства электроэнергии в Украине, Резцов сказал: "Не может, а должна занять весомое место".
Ученый рассказал, что фотоэлектрическая станция, равная по площади Киеву, будет производить столько же электроэнергии, сколько сейчас вырабатывает вся энергосистема Украины – атомные, тепловые, гидроэлектростанции вместе взятые – 180-190 млрд кВт-ч в год.