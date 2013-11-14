Солнечная энергетика должна занять весомое место в энергосистеме Украины - ученый

Об этом заявил заместитель директора по научным вопросам Института возобновляемой энергетики НАН Украины Виктор Резцов.

"Необходимо защищать собственных производителей оборудования и компонентов, которые в Украине можно делать. Я имеют в виду, в первую очередь, фотобатареи, инверторную группу", - сказал он в интервью телеканалу БТБ.

Ученый считает, что Украина способна поэтапно добиться значительной локализации производства оборудования для возобновляемой энергетики. "Местную составляющую можно поэтапно увеличивать до 50% и более", - уверен Резцов.

По теме: Эксперты призвали сохранить правило местной составляющей в ветроэнергетике

Зарубежные инвесторы, по его мнению, будут вкладывать средства не только в строительство солнечных электростанций в Украине, но и в обновление требующего переоснащения производства соответствующего оборудования.

"Здесь тоже могут быть интересные предложения для инвестора", - добавил Резцов.

Замдиректора института подчеркнул, что стоимость оборудования для солнечной энергетики продолжает снижаться, а след за ней и стоимость солнечной электроэнергии. Именно поэтому отечественное законодательства предусматривает поэтапное снижение "зеленых" тарифов на экологичную электроэнергию.

Отвечая на вопрос, сможет ли солнечная энергетика обеспечить значительную долю производства электроэнергии в Украине, Резцов сказал: "Не может, а должна занять весомое место".

Ученый рассказал, что фотоэлектрическая станция, равная по площади Киеву, будет производить столько же электроэнергии, сколько сейчас вырабатывает вся энергосистема Украины – атомные, тепловые, гидроэлектростанции вместе взятые – 180-190 млрд кВт-ч в год.