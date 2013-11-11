Эксперты призвали сохранить правило местной составляющей в ветроэнергетике

13:01, 11 ноября 2013
Общество
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Требование по использованию украинского оборудования при строительстве ветроэлектростанций необходимо сохранить, так как оно способствует развитию отечественного машиностроительного комплекса, созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала Украины.

Украина активно развивает альтернативную энергетику

Такое мнение высказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Позитивными результатами требований по местной составляющей являются создание новых рабочих мест, внедрение и освоение новых технологических процессов, обучение на всех уровнях специалистов по обслуживанию и эксплуатации ветроэнергетических установок, увеличение отчислений в украинский бюджет, возможность экспорта данной технологии в страны СНГ", - сказал он.

В качестве примера увеличения экспортного потенциала А.Конеченков привел проект изготовления и поставки оборудования для первой ветроэлектростанции в Казахстане, который в 2013 году выиграла украинская компания "Фурлендер Виндтехнолоджи", собирающая ветрогенераторы в Донецкой области.

Руководитель УВЭА констатировал, что подобные механизмы существуют во многих странах, которые начали активно развивать ветроэнергетику в последние годы. "В таких странах как Бразилия, Южная Африка, Турция сегодня настоящий бум развития производства современных ветроагрегатов по лицензиям мировых производителей", - сказал он.

Комментируя требование Евросоюза об отмене правила местной составляющей в Украине, А.Конеченков отметил, что европейские производители размещают свои производства в Китае, Индии, Бразилии, Турции, Польше и других странах.

Вместе с тем, он считает, что государству следует отложить запланированное на 2014 год ужесточение правила местной составляющей в ветроэнергетике. "В ветроэнергетическом секторе нужно оставить требования по местной составляющей на ближайшие 2 года на уровне 30%", - сказал руководитель УВЭА.

Парламент Украины ввел требование по использованию украинских материалов, оборудования и работ при сооружении электростанций на ВИЭ в 2009 году одновременно с утверждением механизма "зеленых" тарифов. Так называемое правило местной составляющей призвано стимулировать иностранные компании переносить в Украину уже работающие в других странах или создавать новые производства оборудования для возобновляемой энергетики.

C 1 июля 2013 года претендовать на "зеленый" тариф могут только те ветроэлектростанции, в которых доля компонентов украинского происхождения составляет не менее 30%. С 1 июля 2014 года требование по степени локализации должно возрасти до 50%.

Краматорская "Фурлендер Виндтехнолоджи" в 2011-2012 гг. на базе производственных мощностей украинских предприятий наладила производство компонентов и сборку современных ветрогенераторов мегаваттного класса по лицензии немецкой компании Fuhrlaender. В проекте задействованы Краматорский завод тяжелого станкостроения, Новокраматорский машиностроительный завод и ряд других предприятий.

В 2013 году "Фурлендер Виндтехнолоджи" приобрела у немецкого дизайнерского бюро W2E (Wind-to-Energy) лицензию на производство ветроустановок мощностью 2,05 МВт, 2,5 МВт и 3 МВт, а также выиграла тендер на поставку, монтаж и обслуживание 22 ветрогенераторов общей мощностью 45 МВт в Казахстан.

Ранее европейский комиссар по торговле Карл де Гухт заявил, что Еврокомиссия потребовала от Украины отказаться от механизма поддержки национальных производителей оборудования для возобновляемой энергетики с тем, чтобы упростить доступ на украинский рынок иностранных компаний, что вызвало обеспокоенность среди отечественных производителей и инвесторов, которые уже локализировали производства в Украине.

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