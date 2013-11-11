Эксперты призвали сохранить правило местной составляющей в ветроэнергетике

Такое мнение высказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Позитивными результатами требований по местной составляющей являются создание новых рабочих мест, внедрение и освоение новых технологических процессов, обучение на всех уровнях специалистов по обслуживанию и эксплуатации ветроэнергетических установок, увеличение отчислений в украинский бюджет, возможность экспорта данной технологии в страны СНГ", - сказал он.

В качестве примера увеличения экспортного потенциала А.Конеченков привел проект изготовления и поставки оборудования для первой ветроэлектростанции в Казахстане, который в 2013 году выиграла украинская компания "Фурлендер Виндтехнолоджи", собирающая ветрогенераторы в Донецкой области.

Руководитель УВЭА констатировал, что подобные механизмы существуют во многих странах, которые начали активно развивать ветроэнергетику в последние годы. "В таких странах как Бразилия, Южная Африка, Турция сегодня настоящий бум развития производства современных ветроагрегатов по лицензиям мировых производителей", - сказал он.

Комментируя требование Евросоюза об отмене правила местной составляющей в Украине, А.Конеченков отметил, что европейские производители размещают свои производства в Китае, Индии, Бразилии, Турции, Польше и других странах.

Вместе с тем, он считает, что государству следует отложить запланированное на 2014 год ужесточение правила местной составляющей в ветроэнергетике. "В ветроэнергетическом секторе нужно оставить требования по местной составляющей на ближайшие 2 года на уровне 30%", - сказал руководитель УВЭА.

Парламент Украины ввел требование по использованию украинских материалов, оборудования и работ при сооружении электростанций на ВИЭ в 2009 году одновременно с утверждением механизма "зеленых" тарифов. Так называемое правило местной составляющей призвано стимулировать иностранные компании переносить в Украину уже работающие в других странах или создавать новые производства оборудования для возобновляемой энергетики.

C 1 июля 2013 года претендовать на "зеленый" тариф могут только те ветроэлектростанции, в которых доля компонентов украинского происхождения составляет не менее 30%. С 1 июля 2014 года требование по степени локализации должно возрасти до 50%.

Краматорская "Фурлендер Виндтехнолоджи" в 2011-2012 гг. на базе производственных мощностей украинских предприятий наладила производство компонентов и сборку современных ветрогенераторов мегаваттного класса по лицензии немецкой компании Fuhrlaender. В проекте задействованы Краматорский завод тяжелого станкостроения, Новокраматорский машиностроительный завод и ряд других предприятий.

В 2013 году "Фурлендер Виндтехнолоджи" приобрела у немецкого дизайнерского бюро W2E (Wind-to-Energy) лицензию на производство ветроустановок мощностью 2,05 МВт, 2,5 МВт и 3 МВт, а также выиграла тендер на поставку, монтаж и обслуживание 22 ветрогенераторов общей мощностью 45 МВт в Казахстан.

Ранее европейский комиссар по торговле Карл де Гухт заявил, что Еврокомиссия потребовала от Украины отказаться от механизма поддержки национальных производителей оборудования для возобновляемой энергетики с тем, чтобы упростить доступ на украинский рынок иностранных компаний, что вызвало обеспокоенность среди отечественных производителей и инвесторов, которые уже локализировали производства в Украине.