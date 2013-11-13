На Волыни мужчина погиб, разбирая бомбу времен войны

Как сообщает Государственная служба Украины из чрезвычайных ситуаций, сегодня, около 09.00 житель с. Смидин Старовыжевского района Волынской области разбирал вблизи собственного жилого дома металлический взрывоопасный предмет времен войны, в результате чего произошел взрыв.

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В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал УНИАН, в центре Тернополя во время земляных работ на месте строительства обнаружили 100-килограммовую фугасную бомбу ФАБ-100.