На Волыни мужчина погиб, разбирая бомбу времен войны
18:48, 13 ноября 2013Общество
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На Волыни при взрыве боеприпаса времен Второй мировой войны погиб человек.
Фото : wk2ammo.com
Как сообщает Государственная служба Украины из чрезвычайных ситуаций, сегодня, около 09.00 житель с. Смидин Старовыжевского района Волынской области разбирал вблизи собственного жилого дома металлический взрывоопасный предмет времен войны, в результате чего произошел взрыв.
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В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
Как сообщал УНИАН, в центре Тернополя во время земляных работ на месте строительства обнаружили 100-килограммовую фугасную бомбу ФАБ-100.
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