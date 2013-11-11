В Севастополе из-за авиабомбы отселят жителей трех сел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Севастополе первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Фёдор Рубанов.

«12 ноября с 10.00 утра начнётся временное отселение жителей из трёх близлежащих населённых пунктов на период до окончательного завершения спецоперации по уничтожению авиабомбы. Непосредственно организация отселения возложена на Балаклавскую районную госадминистрацию», - сообщил Рубанов.

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В свою очередь, начальник Управления ГСЧС в городе Севастополе Геннадий Сухорученков отметил, что на сегодняшний день произведена стопроцентная техническая подготовка к вывозу и ликвидации авиабомбы на спецполигоне в районе села Хмельницкое.

По его словам, в подготовке и проведении безопасных работ по уничтожению взрывоопасного объекта задействованы силы Управления ГСЧС в Севастополе, инженерные силы ВМС Вооружённых Сил Украины, Управление МВД Украины в городе Севастополе. Непосредственно саму спецоперацию будут проводить аварийно-спасательные отряды особого назначения.

Представители руководства СГГА и Управления ГСЧС заверили севастопольцев, что спецоперацию проводят профессионалы высокого уровня, которые успешно справятся с поставленной задачей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ДСНС Украины в г. Севастополе, к работе с боеприпасом будут допущены только 12 человек - профессиональных пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт работы с взрывоопасными времен Великой Отечественной войны.

В день проведения работ по уничтожению взрывоопасного предмета, для обеспечения безопасности населения, службами города будет проведено временное отселение граждан из зоны возможного поражения: из домов, мест с массовым пребыванием людей и предприятий, расположенных вблизи маршрута следования колонны. Сотрудниками милиции будет обеспечено оцепление территории и перекрытие транспортной развязки, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, немецкая осколочно-фугасная авиационная бомба SD-1000 весом в 1 тонну была обнаружена 8 ноября жителями города в районе посёлка Октябрьский Балаклавского района. Бомба находится вблизи Инкерманского Свято-Климентовского мужского пещерного монастыря, в 140 метрах от железнодорожной колеи и 160 метрах от ближайшего жилого дома. По информации Управления ГСЧС в городе Севастополе, вес взрывчатого вещества найденной авиабомбы – 540 килограммов, радиус разлёта осколков составляет около 1500 метров, радиус ударной волны -1160 метров.

Сегодня комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о ликвидации найденной бомбы завтра, 12 ноября, на спецполигоне недалеко от с. Хмельницкое Балаклавского района г. Севастополя.