В центре Днепропетровска обнаружили авиабомбу (видео)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня, 2 марта, около 12.00 в службу «101» поступило сообщение о выявлении подозрительного металлического предмета при проведении земляных работ на пл. Октябрьской в Днепропетровске.

На место происшествия выехала оперативная группа ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, которая идентифицировала предмет как авиабомбу времен войны ФАБ-100.

Место находки ограждено и взято под охрану сотрудниками милиции.

На месте работают пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, которые проводят работы по изъятию авиабомбы и дальнейшему ее вывозу и обезвреживанию за пределами города.

Дополнительно обследуется прилегающая к находке территория на наличие возможных боеприпасов времен войны, отмечается в сообщении.