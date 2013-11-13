Украине никто не компенсирует потерю российского рынка - Азаров

Украине никто не предложил компенсацию за потерю российского рынка, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Президент разделяет обеспокоенность тем, что практически останавливаются производства, существует перспектива потери рабочих мест, доходов людей и доходов бюджетов. Как результат - невозможность государства выполнять свои социальные обязательства», - отметил Азаров, открывая в среду заседание правительства.

Он сообщил, что глава государства поставил перед всеми органами власти задачу - сделать все возможное, чтобы остановить развитие негативного сценария.

«Хочу, чтобы все в Украине осознали - нам никто не предложил и не предложит компенсацию российского рынка. Мы не имеем права допустить, чтобы закрывались предприятия», - отметил Азаров.

Он напомнил, что Украина с 1 января 2014 начнет председательствовать в СНГ. «Работа над концепцией председательства Украины в СНГ идет уже некоторое время. Но с учетом того, как развивается ситуация, нужно внести коррективы в эту работу. Речь идет о том, чтобы создать концепцию повестки дня для СНГ как генератора экономического роста стран-участниц», - отметил Азаров.

По словам премьера, рынки стран СНГ связаны промышленной кооперацией, инвестициями, но в то же время, в каждой стране есть свои преимущества на мировых рынках, которые можно усиливать, пользуясь потенциалом всего Содружества.

Как сообщал УНИАН, промышленники Украины 8 ноября во время встречи с премьер-министром Азаровым обратились к правительству с просьбой активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией с целью недопущения падения производства и сокращение рабочих мест в результате ограничения поставок украинской продукции в Россию.

Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить разного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.