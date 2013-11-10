Азаров жалуется, что Европа не помогает Украине в торговой войне с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Мы со своими европейскими партнерами достаточно откровенно говорили о той ситуации, которую мы сейчас имеем, говорили о своих проблемах. Мы предлагали им прежде всего помочь с замещением поставок нашей экспортной продукции. Если мы имеем отказ в поставках на определенные рынки – у вас большой рынок, давайте, помогите нам…К большому сожалению, наверно пока не так оперативно работает Европейская комиссия, как нам бы хотелось. Мы еще в июле поставили этот вопрос, а сейчас уже ноябрь идет, а конкретных предложений, к большому сожалению, не получили», - заявил Азаров.

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При этом он отметил, что Украина имеет возможность поставлять в Европу любое оборудование в области энергетики - начиная от гидроэлектростанций, тепловых станций, заканчивая атомными станциями.

«Мы имеем возможность поставлять что угодно в транспортной сфере, начиная от рельсов, закончивая тепловозами, электровозами, вагонами – что угодно. На самом деле наша промышленность располагает возможностями поставки практически всего спектра продукции», - отметил премьер.

Напомним, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Киев рассчитывает в ноябре в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписать соглашениес Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.