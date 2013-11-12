В Сумской области установили пункт обогрева для застрявших на границе водителей

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Сумской области.

Согласно сообщению, 12 ноября в районе международного пункта пропуска «Бачевск» возникла сложная ситуация с пропуском автотранспортного потока в направлении Российской Федерации: в результате задержки в направлении границы образовалась колонна из 260 автомобилей.

«Учитывая значительное снижение температурного режима и непредсказуемость длительности пребывания водителей и пассажиров в данной ситуации, управлением ГСЧС в Сумской области, по согласованию с Сумской ОГА было принято решение установить пункт обогрева вблизи затора, где каждый желающий мог бы бесплатно обогреться и выпить горячего чая. Утром данный пункт был выставлен вблизи села Толстодубово, расположенного в 5 километрах от границы, в дальнейшем, учитывая значительное уменьшение очереди до 145 автомобилей, пункт обогрева был перенесен на 3 км ближе», - говорится в сообщении.

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В целом для обеспечения безопасной жизнедеятельности задействованы два сводных отряда управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области в количестве 47 человек. В случае ухудшения ситуации предусмотрена возможность установки второго аналогичного пункта.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Сумской области на межгосударственном пункте пропуска «Бачевск» очередь грузовиков растянулась на 3 километра.

2 ноября в международном пункте пропуска "Довжанский" (Свердловский район Луганской области) в направлении России образовалась очередь из 70 грузовых автомобилей. Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, причиной скопления грузовиков на границе является отмена Россией с 28 октября действия книжек международных дорожных перевозок на таможне.

Справка УНИАН. В таможенных органах, подчиненных Центральному таможенному управлению России, началась реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения таможенного транзита товаров, которые ввозятся на территорию Таможенного союза. В частности, отменено действие книжек международных дорожных перевозок (МДП), вместо них будут применяться другие виды обеспечения таможенного транзита. С 12 ноября таможенный транзит через Сумскую область в Российскую Федерацию осуществляется без книжек МДП. Об изменениях в законодательстве Министерство доходов и сборов Украины заблаговременно предупреждало перевозчиков.