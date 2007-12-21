Правительство Януковича оставило новому Кабмину более 4 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА оставил новому правительству на остатках счетов общего фонда государственного бюджета 4 млрд. 138 млн. грн.

Об этом во время эфира на канале «1+1» заявил бывший первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

«Это в четыре раза больше, чем было оставлено нам», - сказал он.

Кроме того, по его словам, на счете Госказначейства по состоянию на 17 декабря текущего года находилось 23 млрд. 800 млн. грн.

Он также заверил, что на сегодняшний день на все сто процентов профинансированы расходы государственного бюджета, выплачены все пенсии и выплачивается заработная плата. «Все бюджетные организации имеют абсолютно достаточные финансовые ресурсы для выплаты всех платежей», - прибавил Н.АЗАРОВ.

В связи с этим, считает он, ни «о каких дырах говорить нельзя». «Нужно хоть раз в жизни цивилизовано принять дела и перестать сваливать на предшественников всю вину», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о необходимости проведения антикоррупционного аудита всех направлений деятельности предыдущего правительства.