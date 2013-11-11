В Луганске три человека погибли от отравления угарным газом
09:37, 11 ноября 2013Общество
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Тела 3-х погибших были обнаружены в частном жилом доме в Луганске, предварительная причина гибели - отравление угарным газом
Пострадавших не удалось спасти, пожарные подразделения не вызывались
В Луганске три человека погибли от отравления угарным газом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, тела 3-х погибших были обнаружены в частном жилом доме в Луганске вчера, 10 ноября, в 17.57.
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Предварительная причина гибели - отравление угарным газом, говорится в сообщении.
Пожарные подразделения не вызывались, добавили в ГСЧС.
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