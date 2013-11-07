Российские военные покинут крымский комплекс НИТКА

Военные РФ покинут уникальный взлетно-посадочный комплекс в Крыму (с. Новофедоровка, Сакский район) уже следующим летом. Впредь тренировать своих пилотов россияне намерены на строящемся в Ейске (Краснодарский край) симуляторе палубы авианосца.

Минобороны Украины подтвердило, что намеренно сдавать в дальнейшем НИТКУ в аренду Индии или Китаю. КНР особо заинтересован в украинском комплексе, поскольку китайский флот и морская авиация точно скопированы с российских, кроме того, китайцы пытаются построить подобие НИТКИ у себя на родине.

Впрочем, некоторые эксперты выдвигают мнения, что объект в Крыму могут попросту закрыть, порезать на металл, а ценное оборудование продать за границу.

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"Мы поддерживаем НИТКУ в рабочем состоянии, и по-прежнему готовы принимать самолеты, - рассказал источник "Комсомольской правды" на полигоне. – Никто со сварочным резаком здесь не бегает. Вряд ли такой сложный комплекс закроют. Представьте, когда его строили, на побережье пришлось возвести причал и отдельный бетонный завод. НИТКА это не просто полоса с паровой катапультой для самолета, здесь под землей целый комплекс. Если сказать проще, представьте, авианосец советского образца, который просто зарыли в землю.

Справка. НИТКА - Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный. Габариты взлетно–посадочной полосы эквивалентны габаритам российского тяжелого авианосного крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", который базируется в Мурманске.