В Одессе милиционер украл "женский автомобиль" и хотел его продать

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одессы, прокуратура Киевского района Одессы 11 августа сообщила о подозрении милиционеру в злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

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12 августа, суд милиционеру избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Прокуратурой по материалам органов внутренних дел начато уголовное производство.

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, установлено, что сотрудник уголовного розыска милиции, договорившись с другим гражданином, завладел легковым автомобилем с целью его дальнейшей продажи», - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, легковой Daewoo Matiz, принадлежащий женщине, злоумышленники угнали, после чего поставили на площадке, и планировали продать.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.