Прапорщика милиции посадили на 5 лет за сбитого пешехода

В Черкасской области бывший работник Смелянского горотдела УМВД, который, будучи в нетрезвом состоянии сбил насмерть пешехода, 4 ноября приговорен к 5 годам лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, Смелянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде по уголовному производству, возбужденному в отношении бывшего работника Смелянского горотдела УМВД Украины в Черкасской области за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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Приговором суда подсудимый приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. Теперь прокурором решается вопрос об апелляционном обжаловании.

Напомним, в городе Смела Черкасской области вечером 20 апреля водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на пешехода, который в неустановленном месте переходил дорогу. В результате ДТП 29-летний мужчина от полученных травм умер. В ходе проверки оказалось, что за рулем находился старший прапорщик милиции, работник дежурной части Смелянского ГО УМВД в Черкасской области. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя.