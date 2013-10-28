В Крыму водитель, убивший двух человек на остановке, был пьян

По информации собеседника агентства, шофер, на вопрос употребляли ли он спиртные напитки, кивнул головой и уточнил, что выпил бутылку пива за два часа до аварии.

27-летнего водителя-крымчанина отвезли в наркодиспансер.

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«Алкотестер показал наличие алкоголя в крови в шесть раз превышающее норму», - сказал сотрудник Госавтоинспекции.

Как сообщал УНИАН, авария произошла в понедельник днем в симферопольском поселке Богдановка.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по автодороге Симферополь - Евпатория со стороны аэропорта "Симферополь" в сторону столицы Крыма, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта, после чего врезался в железобетонную опору. На остановке автомобиль сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, третий потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких человек.