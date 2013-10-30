В Ужгороде школьников оставили без осенних каникул
21:32, 30 октября 2013Общество
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Мэр Ужгорода говорит, что будет писать Табачнику, чтобы по всей стране с каникулами было так же.
Дети Ужгорода остались без каникул
Горисполком Ужгорода принял решение объединить осенние и зимние каникулы в местных школах, сообщает mukachevo.net.
Решение было принято якобы на основе обращения бюджетников - директоров школ и медиков, которые просят объединить осенние каникулы с зимними. Следовательно, в Ужгороде каникулы будут с 21 декабря до середины января.
Об этом с заседания исполкома сообщил журналист Ярослав Гулан.
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"Мэр Ужгорода говорит, что будет писать министру образования, чтобы по всей стране с каникулами было также, как в Ужгороде", - добавил журналист.
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