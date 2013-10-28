На Закарпатье школьники атаковали мэрию из-за отмены каникул (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 2 тысяч человек – детей школьного возраста и их родителей – собрались на митинг перед зданием Ужгородского городского совета. Участники акции протеста забросали мэрию конфетами, а затем - туалетной бумагой, пластиковыми бутылками и куриными яйцами, протестуя против отмены осенних каникул.

После этого протестующие прошли от мэрии к зданию Закарпатской облгосадминистрации, из стен которой вышло распоряжение о рекомендации органам местного самоуправления перенести осенние каникулы и присоединить их к зимним.

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Причиной митинга стало распоряжение главы Закарпатской облгосадминистрации от 25 октября с рекомендацией органам местного самоуправления перенести осенние каникулы в учебных заведениях области, которые должны были проходить с 28 по 31 октября, и присоединить их к зимним каникулам в этом же учебном году.

Как рассказывают протестующие, большинство из них получили в воскресенье, 27 октября, СМС, разосланное через сайт компании - оператора мобильной связи, с приглашением принять участие в акции протеста против переноса каникул.

Сегодня к митингующим вышли заместитель председателя Закарпатского ОГА Иван Качур и директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА Марианна Кляп.

Кляп пообещала провести мониторинг ситуации и пообщаться с руководством школ, в частности, областного центра, чтобы разработать механизм работы в таких ситуациях на будущее.

Протестующие не слушали чиновницу, а вновь вернулись к стенам Ужгородского горсовета, где находятся и до настоящего времени.

Качур в комментарии корреспонденту УНИАН уточнил, что распоряжением рекомендовано не отменять, как говорят протестующие, а только перенести осенние каникулы и присоединить их к зимним каникулам.

Такая практика, по его словам, в Закарпатье применяется не первый раз, в частности, в 2011-2012 учебном году также переносили осенние каникулы и присоединяли их к зимним.

«Причин для перенесения несколько, и все они связаны со спецификой нашего региона. Первое и основное – в Закарпатье затяжная теплая осень, третью неделю подряд в регионе днем температура поднимается до 20 градусов, а временами и выше. То есть, лучше учиться сейчас и не нарушать учебный процесс, чем затем, зимой, когда велика вероятность эпидемий гриппа и ОРВИ и объявление карантинов. Вторая причина – традиции зимнего отдыха в Карпатах, у нас очень много любителей зимнего отдыха, катания на лыжах, тем более что в области для этого созданы все условия. Достаточно много семей предпочитают даже отдыхать зимой, а не летом, соответственно, планируют длительный отдых именно на холодное время года», - рассказал Качур.

В свою очередь Закарпатская облгосадминистрация обнародовала официальную позицию председателя ОГА Александра Ледиды, где, в частности, отмечено, что распоряжение о перенесении каникул является рекомендательным, и в любом случае не ультимативным, и подтверждением этого является то, что в нескольких закарпатских городах каникулы все-таки начались сегодня, как и было запланировано.

«Решения об отмене каникул самостоятельно принимают местные советы. Следовательно, оно должно быть обоснованным в каждом отдельном случае. Поэтому, если возникают недоразумения или недовольство местных общин, это означает одно: руководители органов местного самоуправления и школьные коллективы не услышали друг друга. Именно такая ситуация, к сожалению, возникла сейчас в областном центре. По моему убеждению, исчерпать конфликт можно только через конструктивный диалог власти, педагогов, учеников и родителей», - говорится в официальном комментарии председателя Закарпатской ОГА.