Официальный курс валют на 31 октября

19:12, 30 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Нацбанк установил официальный курс гривни / Фото: hvylya.org

На 31 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 30 октября – 799.3000)

100 EUR – 1099.4372 (на 30 октября – 1100.4762)

10 RUR – 2.4930 (на 30 октября – 2.5022)

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