Официальный курс валют на 31 октября
19:12, 30 октября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Нацбанк установил официальный курс гривни / Фото: hvylya.org
На 31 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 30 октября – 799.3000)
100 EUR – 1099.4372 (на 30 октября – 1100.4762)
10 RUR – 2.4930 (на 30 октября – 2.5022)
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