Минэкономразвития: Украина может в 2020 году войти в 20-ку экономик мира

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на конференции «Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора».

«Стране нужен экономический рывок, основанный на взвешенной и одновременно амбициозной экономической стратегии. Стратегии, которая может быть реализована только при наличии благоприятного бизнес-климата, что позволит привлечь и сконцентрировать инвестиции и усилия для осуществления экономического рывка. Минэкономразвития начало работу по разработке такой стратегии», - заявил Прасолов.

Правовой базой для разработки такой стратегии станет Закон Украины о государственном стратегическом планировании, проект которого разработан на исполнение Национального плана действий на 2013 год.

«Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем поставлена амбициозная задача - к 2020 году Украина должна войти в число 20 крупнейших экономик мира по объему ВВП», - заявил министр.

Он отметил, что на сегодня по этому показателю Украина занимает 38 место. Накопившиеся структурные проблемы приводят к снижению конкурентоспособности страны.

«Для выполнения стратегической задачи Президента Украины ежегодные объемы инвестиций нужно увеличить в 2 раза. По нашим расчетам, это может дать рост годовых темпов реального ВВП ориентировочно в 4 раза и экспорта - на 11%», - подытожил Министр.

Во время конференции обсуждался ряд вопросов, состоялась конструктивная дискуссия, в результате которой будут предложены, как базовые принципы долгосрочной стратегии - стратегии экономического рывка, так и необходимые современные институты и инструменты, способные обеспечить ее реализацию.