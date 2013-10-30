В Луганске возле ТЦ «Центральный» взорвался электрокабель

Сегодня около 12.00 в Луганске возле торгового центра «Центральный» произошел взрыв. Пострадавших нет. Взорвалась часть мощеной кирпичами пешеходной дорожки на площади около 4 метров.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Луганской области.

По предварительной версии спасателей, взорвался высоковольтный электрокабель, питающий ТЦ «Центральный». Сам торговый центр и близлежащие строения в данный момент обесточены.

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В тоже время, как сообщила в интервью УНИАН пресс-секретарь ООО «ЛЭО» Ирина Коростылева, причиной взрыва не может быть выход из строя кабеля. Кабель находится на глубине одного метра.

Сейчас на месте взрыва работают не только их специалисты, но и сотрудники ГСЧС , представители взрыво-технической группы, а также коммунальные службы города.

Выясняются причины происшествия.