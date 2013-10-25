На пункте приема металлолома, где погиб участковый, нашли 400 снарядов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на первого заместителя прокурора области Владимира Cуходубова, в связи с этим материалы уголовного производства, возбужденного прокуратурой области, переданы в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Суходубов отметил, что все опасные предметы уже изъяты и обезврежены.

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Он добавил, что досудебным расследованием установлено, что милиционер несколько раз ударил металлическим бутылкообразным предметом светлого цвета о железобетонную лестницу, после чего прогремел взрыв.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в поселке Комсомольское в результате взрыва неизвестного предмета в пункте приема металлолома были травмированы три человека. Больше всего пострадал участковый инспектор райотдела милиции, 1987 года рождения. Он умер в больнице.

Как установило следствие, взорвался военный боеприпас.

По факту взрыва прокуратурой области было начато уголовное производство по ч 1 ст. 121 УКУ (умышленное тяжелое телесное повреждение).

Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере – по ч. 2 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к воинской службе, повлекшее тяжелые последствия).