Украина возобновила импорт газа через Польшу

Об этом свидетельствуют данные управляющей газотранспортной системой польской компании Gaz-System, которыми располагает УНИАН.

В субботу и воскресенье "Нафтогаз Украины" по контракту с немецкой RWE Supply&Trading импортировал около 1,4 и 1,3 млн кубометров газа, а заявка на сегодня составила 3,2 млн кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, с начала октября Украина импортировала через Польшу только 5-6 октября по около 0,2 млн кубометров газа, что в 10 раз меньше минимальных поставок через польскую ГТС в сентябре.

Мощности пункта "Хермановице", через который поставляется газ в Украину через Польшу, позволяют максимально ежесуточно прокачивать до 4,8 млн кубометров газа.

В сентябре Украина импортировала из Польши 87 млн кубометров газа, что на 16% меньше, чем в августе текущего года. Сентябрь также стал вторым месяцем подряд, когда поставки газа через польскую газотранспортную систему сократились: в августе поставки упали на 9%.

Польша стала первой страной, через которую Украина начала импортировать газ из Европы в ноябре 2012 году, отмечая, что это топливо через посредника обходиться стране дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".