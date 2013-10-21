Мэр Новомиргорода совершил смертельное ДТП (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД в области, вчера, 20 октября, мужчина, двигаясь на автомобиле Mitsubishi в сторону Новомиргорода, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем.

Два пассажира легкового автомобиля получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в Кировоградскую областную больницу. Одна из пассажирок от полученных травм скончалась в больнице.

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"Двигаясь по автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, водитель автомобиля Mitsubishi ASX 2.0 двигаясь со стороны г. Кировограда в направлении г. Умань при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ 21099 1987 года рождения. Еще один пассажир 1988 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.