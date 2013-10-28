Сегодня Украина отмечает День освобождения от фашистких захватчиков

Дата праздника приурочена к годовщине окончания Восточно-Карпатской наступательной операции, в ходе которой последние немецкие солдаты были изгнаны с территории УССР 28 октября 1944 года.

По случаю годовщины освобождения во многих городах проходят праздничные мероприятия. В частности, сегодня утром руководство Львовской области и Львова, ГУ МВД Украины в области, Западного оперативного командования ВСУ и представители общественности возложили венки и цветы к могилам Героев Советского Союза и советских воинов в мемориальном комплексе “Холм Славы” на улице Пасечной.

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В Ивано-Франковске на Мемориальном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие город, митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир (Вийтышин) в сослужении со священниками УПЦ КП и УАПЦ у Креста памяти и примирения отслужили поминальную панихиду по погибшим во Второй мировой войне.

Также сегодня президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Украина стала эпицентром боевых действий, которые полностью разрушили тысячи городов и сел, и именно на украинской земле решалась судьба войны в Европе.

“Миллионы людей отдали свои жизни в тяжелых оборонных и наступательных военных операциях и во время партизанских рейдов, в подпольной борьбе, в оккупации и концлагерях. Вечная и светлая им память! Низкий поклон и глубокая благодарность прославленным ветеранам войны и труда. Вы героически прошли длинными и тернистыми боевыми путями, возродили разоренную страну, подарили нам самое дорогое - мир и свободу, заложили надежный фундамент для строительства свободной, независимой, соборной Украины. От всего сердца желаю каждому из вас здоровья на долгие годы, жизненных успехов и благополучия”, - говорится в приветствии.

Янукович выразил уверенность, что достижения старшего поколения ради счастливого будущего потомков будут преумножаться.