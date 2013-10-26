В Сумах произошла вспышка менингита

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главврача по медицинской части детской клинической больницы имени Святой Зинаиды Виктория Бугаенко.

По ее информации, по состоянию на пятницу, 25 октября, в клинической больнице находилось 16 детей, которым поставили диагноз «стафилококковый менингит». Из них четверо - в реанимации, 12 детей проходили реабилитацию в неврологическом отделении. Последний случай заболевания был зафиксирован в четверг, 24 октября.

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«Всего за месяц менингитом заболело 38 детей. Первые случаи были зафиксированы в конце сентября. Тогда больше всего детей – пятеро - заболело в школе № 17. К счастью, обошлось без серьезных последствий, дети прошли реабилитацию и были успешно выписаны», – рассказала Бугаенко.