В Житомирской области произошла вспышка гепатита А

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 25 октября, этот диагноз подтвердился у всех госпитализированных.

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Состояние больных врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести. По поводу массового заболевания состоялось внеочередное заседание районной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Районная санитарно-эпидемиологическая служба принимает меры по установлению причин заболевания и ограничению его распространения.