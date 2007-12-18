Представитель Президента обеспокоен обострением ситуации в Крыму

Действия отдельных структур власти и самоуправления, а также части крымско-татарского национального движения могут навредить общественно-политической стабильности в Автономной Республике Крым.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении Постоянного Представителя Президента Украины в Крыму Владимира ХОМЕНКО к органам власти и самоуправления АРК, Верховной Рады Украины и представителей крымско-татарского национального движения.

«К сожалению, прозвучали заявления, которые провоцируют силовое противостояние или крайне некорректно сравнивают Крым с зонами вооруженных конфликтов», - говорит В.ХОМЕНКО. По его мнению, в значительной мере, причины заострения ситуации в Крыму лежат «в некомпетентных, неэффективных, а в отдельных случаях провокационных действиях тех представителей органов власти и самоуправления, которые не способствуют обустройству репатриантов на должном уровни или даже противодействуют ему». С другой стороны, говорит Постпред, «радикальное крыло крымско-татарского национального движения провоцирует силовое противостояние с органами власти, призывает к общей мобилизации». «Такие действия являются отходом от принципов ненасилия, которые провозглашает уже несколько десятилетий национальное движение», - говорит В.ХОМЕНКО .

По мнению Постпреда Виктора ЮЩЕНКО в Крыму, представителям органов власти и самоуправления, представителям крымско-татарского национального движения и другим крымчанам «необходимо вернуться с пути, который ведет к конфликтам, на путь взаимопонимания и конструктивного сотрудничества».

Крымское Представительство Президента призывает органы власти и самоуправления АРК активнее решать проблемы репатриантов (в частности, усовершенствовать механизм выделения им земли); а органы самоуправления Симферополя - немедленно вернуться к рассмотрению вопроса о выделении земли для строительства соборной мечети.

Кроме того, В.ХОМЕНКО призывает активистов крымско-татарского национального движения придерживаться требований законодательства Украины, при решении проблем обустройства максимально использовать своих представителей в Верховной Раде Украины, Верховной Раде АРК, Совете министров автономии, других структурах власти и самоуправления.

Также Постпред призывает народных депутатов Украины (особенно – крымчан) способствовать быстрейшему принятию парламентом страны закона о возобновлении прав лиц, депортированных по национальному признаку и способствовать принятию других законодательных актов, которые создают правовые механизмы процесса обустройства репатриантов.

Кроме того, В.ХОМЕНКО призывает правоохранительные органы провести объективное расследование действий стражей порядка во время конфликтов в ноябре в автономии.

Как сообщал УНИАН, днями лидер Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев предупредил об опасности возникновение в Крыму „второй Чечни”.

М.ДЖЕМИЛЕВ отметил, что в Крыму который год подряд российские бизнесмены массово скупают все земли, раздавая взятки. А для борьбы с крымскими татарами, которые самовольно селятся на проданных территориях, бизнесмены нанимают русскоязычную молодежь, которая организованными группами нападает на татар. „Мы пришли к грани, происходят организованные нападения на крымских татар, и появился вопрос создания своих полувоенизированных формирований для противостояния „российским казакам” и разным бандформированиям”, - заявил М.ДЖЕМИЛЕВ.

О формировании таких отрядов и всенациональной мобилизации Меджлис уже принял постановление, но он заветировал его, напомнил М.ДЖЕМИЛЕВ, потому что, по его словам, “это будет вторая Чечня”.

Однако ситуация может выйти из-под контроля, если власть не будет реагировать на насилие, и крымские татары начнут обороняться, тогда Меджлису ничего не останется как возглавить такие формирования, объясняет М.ДЖЕМИЛЕВ.

М.ДЖЕМИЛЕВ убежден, что для решения земельной проблемы в Крыму Верховная Рада должна принять закон „О признании прав лиц, депортированных по национальному признаку”.