Тимошенко: надо за считанные дни выявить финансовые ресурсы Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО первоочередной задачей нового правительства считает доработку и принятие законопроекта о государственном бюджете на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что до конца года осталось две недели, а проект бюджета даже не принят в первом чтении. «И поэтому первые наши шаги, безусловно, будут направлены на то, чтобы за считанные дни выявить финансовые ресурсы Украины, откорректировать бюджет и в ближайшие дни подать в Верховную Раду новый проект бюджета», - сказала она.

При этом, по словам премьер-министра, этот проект должен учитывать положение программы БЮТ «Украинский прорыв».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что совершенный бюджет за две недели разработать невозможно, и поэтому правительство сразу же начнет работу над его изменениями. «Он не может быть таким, каким бы мы хотели видеть, потому что времени абсолютно мало», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.