Украинцам открыли свободный доступ к Единому реестру юрлиц и предпринимателей
14:07, 21 октября 2013Общество
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С 19 октября пользователи сети Интернет получили доступ почти ко всем сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Некоторые сведения в реестре остаются закрытыми / Фото: Комментарии
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.
«На сайте Укргосреестра можно получить сведения об основателях, обособленных подразделениях юридических лиц и много другой информации, которая благоприятно повлияет на развитие деловой среды Украины на принципах прозрачности и открытости», - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что закрытыми остаются лишь те сведения, которые охраняются законодательством о защите персональных данных.
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