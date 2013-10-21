Украинцам открыли свободный доступ к Единому реестру юрлиц и предпринимателей

14:07, 21 октября 2013
Общество
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С 19 октября пользователи сети Интернет получили доступ почти ко всем сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Некоторые сведения в реестре остаются закрытыми / Фото: Комментарии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

«На сайте Укргосреестра можно получить сведения об основателях, обособленных подразделениях юридических лиц и много другой информации, которая благоприятно повлияет на развитие деловой среды Украины на принципах прозрачности и открытости», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что закрытыми остаются лишь те сведения, которые охраняются законодательством о защите персональных данных.

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