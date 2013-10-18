Прокуратура нашла наконечник от насоса, которым били Крашкову

Проходящий по "врадиевскому делу" наконечник от насоса, об исчезновении которого заявил сегодня адвокат обвиняемого Евгения Дрыжака, никуда не пропадал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам после заседания суда прокурор, представляющая государственное обвинение в деле об изнасиловании и избиении жительницы Врадиевки Ирины Крашковой, Наталья Высоцкая.

"Во-первых, я отмечу, что есть вещь вещественным доказательством или нет - решает только суд. Такие вещи не исследовались судом, поэтому говорить "вещественное доказательство" неуместно", - сразу отметила прокурор.

И сообщила, что наконечник от насоса, найденный неподалеку от мельницы возле села Сырово, где произошло преступление против Крашковой, никуда не исчез.

"Он (наконечник - УНИАН) действительно был, он есть в материалах уголовного производства, но поскольку этот наконечник от другого насоса, который не принадлежит Рабиненко, то по нему не принимались никакие процессуальные решения, экспертиза тоже не проводилась", - сказала Высоцкая.

Как сообщал УНИАН, 18 октября адвокат подсудимого капитана милиции Евгения Дрыжака Владимир Клименко заявил, что из материалов "врадиевского дела" исчезло вещественное доказательство - наконечник от насоса, найденный в лесопосадке недалеко от мельницы, к которой спустилась избитая потерпевшая.