”Врадиевское дело”: Невеста Дрыжака заявила, что дралась с Крашковой из-за своего отца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сообщила журналистам 17 октября возле здания суда.

”У Крашковой с моим отцом на протяжении 2-3 лет были интимные отношения... У меня с ней были драки и скандалы”, - сказала Ткачук.

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По словам девушки, потерпевшая в этом резонансном деле оговорила ее жениха, чтоб отомстить ей.

”Крашкова нагло врет, чтоб мне отомстить”, - сказала невеста Дрыжака.

Представитель Крашковой в суде Руслан Радецкий подтвердил журналистам, что потерпевшая была в отношениях с отцом Ткачук, но сама была инициатором разрыва этих отношений.

”Ирина сама была инициатором разрыва, поскольку встретила молодого человека, с которым планировала иметь общего ребенка... Более того, сама Ткачук заявила, что она физическую силу применяла, чтоб отомстить Ирине за то, что она встречалась с ее отцом”, - сказал Радецкий.

Кроме того, Ткачук на флешке отдала журналистам материалы дела, которые якобы доказывают невиновность подсудимых милиционеров Дрыжака и Дмитрия Полищука.

Однако Радецкий снова повторил, что доказательств вины подсудимых достаточно, более того сперматозоиды подсудимых были обнаружены в биоматериалах потерпевшей.

Также после судебного заседания прокурор Наталья Высоцкая сообщила журналистам, что установлено, что Юлия Ткачук в телефонных разговорах инструктировала некоторых свидетелей, что говорить и как себя вести в суде, однако оснований для производства о давлении на свидетелей нет.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.