Суд по "врадиевскому делу" начал изучение письменных доказательств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве журналистам сообщили адвокаты подсудимых и потерпевшей.

В частности, адвокат подсудимого милиционера Евгения Дрыжака Владимир Клименко сообщил, что доказательства, которые сегодня рассмотрел суд, доказывают невиновность своего подзащитного.

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"Сейчас исследуются доказательства, которые очень противоречивы, какие доказательства правильные – решит суд... Все доказательства, которые сегодня представила сторона обвинения, у меня даже сложилось впечатление, что сторона обвинения является стороной защиты, они на 100% предоставили суду доказательства, которые доказывают невиновность всех троих лиц (подсудимых Дрыжака, Полищука и Кудринского)", - сказал Клименко.

С ним не согласен представитель потерпевшей в суде Руслан Радецкий.

"Адвокат Клименко немного не договаривает", - заявил он.

В частности, по его данным, сегодня суд рассмотрел экспертизы по принадлежности биоматериалов потерпевшей и подсудимых.

Кроме того, стало известно, что суд опросил свидетелей, которых предлагало гособвинение. Защита просит опросить еще 17 свидетелей, которых пригласят на 17 октября.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. По данным прокуратуры, в деле достаточно доказательств вины подсудимых.