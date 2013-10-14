Ирина Крашкова: Я хочу слышать все (видео)

"Я хочу слышать все, потому что я - тот человек, который пострадал, который знает, как все было. Мне нужно слышать, что другие люди говорят, быть непосредственно на процессе. Потому что, если начинают оговаривать меня, чтобы я имела возможность опровергнуть" , - заявила она в эксклюзивном интервью ТСН.

Однако это ей дается очень тяжело.

"Первое, что должно быть в человеке, - это корректность. Но там этого вообще нет. Четыре дня был процесс, и два дня я плакала. Мне просто тяжело смотреть, как люди смотрят в глаза и врут. Я даже похудела за эту неделю, от нервов я даже есть не хочу" - призналась Ирина.

В деле действительно очень много прямо противоположных свидетельств.

Сейчас опросили уже более двадцати свидетелей. Один из них рассказал суду, что мыл машину, в которой, как установило следствие, били и насиловали Крашкову. Но найти доказательства в вымытых автомобилях почти невозможно. Видел ли он сам в салоне следы крови - тайна суда.

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Другой свидетель, как заверил адвокат подозреваемого Евгения Дрыжака, видел Крашкову. "Крашкову видели, что она идет по улице Маяковского, и один из этих свидетелей с ней разговаривал. В 1:51 Полищук находился на дискотеке", - заявил адвокат Владимир Клименко.

В свою очередь пострадавшая уверяет, что все их свидетели - это работники милиции. "Такое впечатление, что меня целый РОВД видел и никто более", - говорит женщина.

На следующей неделе суд продолжит допрос свидетелей. Затем должны перейти к экспертизам и просмотрам видеозаписей. Ирина Крашкова понимает, что ее мучения надолго - слушания, скорее всего, растянутся не на один месяц. Но несмотря на плохое самочувствие, она обещает быть на каждом заседании.

Ирина убеждена, если защитить себя не получится у нее - женщины, к трагедии которой приковано внимание всей страны, - не получится ни у кого.