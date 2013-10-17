Азаров: Следующий год должен стать переломным для инвестиционной политики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что привлечение инвестиций ведущих европейских и мировых производителей дает не просто увеличение объемов производства, но и технологическое первенство, высокую культуру производства.

«А главное - это новое качество жизни и социальных стандартов в регионе. Это лучший и самый быстрый путь социально-экономической модернизации. Именно поэтому, кстати, мы заинтересованы в доступе к европейским технологиям без пошлин и других обременений и препятствий, что позволит Украине создать зону свободной торговли с ЕС. Поэтому я поручил Министерству экономического развития и торговли обобщить наработки бизнес-форума», - сказал Азаров.

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Он убежден, что «нам давно пора создать собственный инвестиционный стандарт. Это большая, многофакторная работа. Все усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, которые мы совершили, надо переосмыслить и модернизировать в новой системе - национальном инвестиционном стандарте».

Ка отметил премьер, его создание потребует кропотливого взаимодействия с инвесторами, промышленниками и предпринимателями, с Верховной Радой Украины.

«Эту работу необходимо значительно усилить. Убежден, что в смысле инвестиционной политики уже следующий год должен стать переломным», - сказал Азаров.