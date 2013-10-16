В Запорожье бандиты взяли в заложники бизнесмена и требовали от семьи $50 тысяч

В среду, 16 октября, в 15 часов в Запорожье сотрудники ГУБОП МВД, управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области и оперативных служб во взаимодействии с прокуратурой и УСБУ задержали трех злоумышленников, которые взяли в заложники днепропетровского предпринимателя, требуя за его освобождение 50 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, вечером 15 октября трое неизвестных силой посадили предпринимателя в автомобиль престижной марки и вывезли в неизвестном направлении.

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«На протяжении ночи и первой половины сегодняшнего дня они требовали по телефону от семьи заложника деньги в сумме 50 тыс. долларов США», - сообщает ОСО.

Заложник освобожден, при задержании пострадавших нет. Детали происшествия не сообщаются.