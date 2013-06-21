Лжемилиционерам грозит до 13 лет за вымогательство и грабежи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями было установлено, что начиная с марта 2013 в Донецке действовала преступная группировка, которая под видом сотрудников милиции совершила ряд преступлений. Трое жителей города, представляясь работниками правоохранительных органов, но фактически не являясь таковыми, угрожали своим жертвам ответственностью за вымышленные преступления, а также шантажировали лишением свободы. Для подтверждения своего статуса сообщники использовали только обложки служебного удостоверения с символикой МВД. За непривлечение к ответственности злоумышленники занимались вымогательством денежных средств.

В настоящее время трое членов преступной группировки задержаны, находятся под стражей. Как установлено, все злоумышленники уже имеют судимости за имущественные преступления. На данный момент, от действий лжемилиционеров пострадали 10 лиц.

По словам прокурора отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области Евгения Веселовского, открыто уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.5 ст.186 (грабеж), ч.3 ст.28 ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины. За совершение этих преступлений предусмотрена ответственность от 8 до 13 лет лишения свободы. Обвинительное заключение закончено и направлено в суд.