«Свобода» заявила о похищении их активиста

Сегодня около 12.00 на станции метро «Академгородок» неизвестные лица в гражданском задержали члена Киевского городского комитета ВО «Свобода», заместителя председателя Дарницкой районной ячейки ВО «Свобода» Владимира Бахняка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«Указанные лица затолкали националиста в авто и увезли в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

В то же время представители киевской милиции по этому поводу заявили, что никого из «свободовцев» не задерживали, сообщили в пресс-службе ВО.

В настоящее время народные депутаты от «Свободы» Юрий Сиротюк и Андрей Ильенко отправились в Главное управление МВД в Киеве, чтобы встретиться с его руководителем Валерием Коряком, отметили в партии, прибавив, что националисты будут требовать разыскать похищенного «свободовца» и дать объяснение факту произвола милиции во время акции протеста возле КГГА.

При этом в «Свободе» подчеркнули, что сразу после акции протеста под Киевсоветом милиционеры без объяснений задержали общественных активистов Илью Кротенко, Андрея Добролетова, Андрея Ткачука и Александра Поживанова.

Как сообщалось, сегодня во время столкновений возле здания Киевсовета были задержаны несколько активистов, в том числе журналистка Татьяна Чорновил.

Позже журналистку, после составления админпротокола, выпустили из автозака. Однако, по данным «Батькивщины», несколько активистов доставили в Шевченковский райотдел милиции.

В свою очередь в милиции заявили, что за нарушение общественного порядка во время акции против проведения сессии Киевсовета будет привлечено к административной ответственности 5 человек. В частности, на них будут составлены протоколы за мелкое хулиганство, после чего их отпустят, сказали в столичном главке милиции.